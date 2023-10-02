Марочко: Иностранных наемников ВСУ не берут в плен

Подполковник Народной милиции Луганской Народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что российские военнослужащие не берут зарубежных наёмников в плен, поскольку, в соответствии с международным законодательством, они считаются преступниками.
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