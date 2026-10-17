На саммите ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский провел переговоры с европейскими лидерами. Официально обсуждали ПВО, энергию и F-16, однако, по мнению экспертов, главной темой стало недопущение выборов на Украине, которых упорно требует Дональд Трамп.
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