Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России

Виктор Гайдуков Нам никогда не справиться с законотворчеством направленном не на объединение и усиление русского доха и русской культуры, а на их размывание, если депутаты будут, как это делается сейчас, не избираться народом персонально, а назначаться по партийным спискам. Все беды отсюда. Народ потерял возможность выбирать депутатов прямым голосованием. Отдавая свои голоса за партию, мы делегируем этой партии свои права и не можем отозвать того или иного депутата досрочно, если он допустил что-то неправомерное и недопустимое для депутата. Я так думаю.

Виктор Борисов по пакту который Подписан 165 государствами из 192-х 12.12.2018 года в Марракеше (Марокко). США и их союзники от подписания воздержались, а Россия подписала, чем взяла на себя более 100 обязательств по приему, размещению, трудоустройству, обучению, социальному и медицинскому обеспечению всех прибывающих - за счет своих налогоплательщиков. При этом от мигрантов не требуется никаких навыков или знаний, а им предоставляется максимально благоприятная среда. Приветствуется образование национальных диаспор, подчинение их внутреннему уставу и привлечение к ответственности по российским законам только в самом крайнем случае. Не это ли мы наблюдаем на всей территории нашей страны?! Вопросы миграции России касается напрямую. Последние пять лет страна ежегодно принимает по 17 миллионов человек, отмечает РИА Новости. https://fishki.net/4209574-migracionnyj-pakt-oon-rossija-podpisala-a-ssha-protiv-pochemu.html полный текст пакта https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/244/49/pdf/n1824449.pdf?token=IuZFd20ItqCAy0vHQ4&fe=true и депутат ГД Михаил Матвеев. По чьим методичкам въезжают мигранты в Россию. План Британии - «Русский Ислам»...(т-канал Валерий Ниминущий) Just a moment... fishki