Несколько дней назад представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что с 2007 года программой по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом, воспользовалось 1 млн 116 тысяч человек.
Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Нам никогда не справиться с законотворчеством направленном не на объединение и усиление русского доха и русской культуры, а на их размывание, если депутаты будут, как это делается сейчас, не избираться народом персонально, а назначаться по партийным спискам. Все беды отсюда. Народ потерял возможность выбирать депутатов прямым голосованием. Отдавая свои голоса за партию, мы делегируем этой партии свои права и не можем отозвать того или иного депутата досрочно, если он допустил что-то неправомерное и недопустимое для депутата. Я так думаю.
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10 час.
Виктор Борисов
по пакту который Подписан 165 государствами из 192-х 12.12.2018 года в Марракеше (Марокко). США и их союзники от подписания воздержались, а Россия подписала, чем взяла на себя более 100 обязательств по приему, размещению, трудоустройству, обучению, социальному и медицинскому обеспечению всех прибывающих - за счет своих налогоплательщиков. При этом от мигрантов не требуется никаких навыков или знаний, а им предоставляется максимально благоприятная среда. Приветствуется образование национальных диаспор, подчинение их внутреннему уставу и привлечение к ответственности по российским законам только в самом крайнем случае. Не это ли мы наблюдаем на всей территории нашей страны?! Вопросы миграции России касается напрямую. Последние пять лет страна ежегодно принимает по 17 миллионов человек, отмечает РИА Новости. https://fishki.net/4209574-migracionnyj-pakt-oon-rossija-podpisala-a-ssha-protiv-pochemu.html полный текст пакта https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/244/49/pdf/n1824449.pdf?token=IuZFd20ItqCAy0vHQ4&fe=true и депутат ГД Михаил Матвеев. По чьим методичкам въезжают мигранты в Россию. План Британии - «Русский Ислам»...(т-канал Валерий Ниминущий)
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fishki
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9 час.
Наталия
Сидят у нас в Думе "умные" дяди и тёти и решают за свой неразумный народишко, что ему надо. А зачем его мнения спрашивать, ведь он, как малое дитя, без этой Думы сам толком понять не может, в чем его счастье, все время чем- то не доволен. Вот теперь ему почему-то не нравятся новые соотечественники -узбеки, таджики, киргизы. А это же так выгодно всем, за исключением этого неразумного народа.... Как у Л.Филатова: «Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?»
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3 час.
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