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Северная Корея начала отправлять России свои артиллерийские системы

Северная Корея начала отправлять России свои артиллерийские системы

Ссылаясь на свои источники в Вашингтоне, американский телеканал «CBS News» сообщил, что власти Корейской Народно-Демократической Республики начали перебрасывать в Россию свои артиллерийские системы для использования их в рамках специальной военной операции на Украине.

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Комментарии
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Андрей
а если бы и так , так что?  Это наши дела с КНДР.👍
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3 час.

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