Создана карта для любителей поворотов

Новая картографическая программа Curvature позволяет сделать поездку более захватывающей. Предлагаемая Curvature карта довольно проста в использовании — каждая извилистая дорога окрашена в желтый, красный и розовый цвета.
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