Можно ли запивать еду: говорят, он разбавляет желудочный сок – узнали, так ли это на самом деле

Многие люди строго верят в то, что во время еды ни в коем случае нельзя пить.Это убеждение основано на логичном предположении, что жидкость, выпитая во время приема пищи, снижает концентрацию желудочного сока.
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