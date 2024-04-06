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Можно ли запивать еду: говорят, он разбавляет желудочный сок – узнали, так ли это на самом деле

Многие люди строго верят в то, что во время еды ни в коем случае нельзя пить.Это убеждение основано на логичном предположении, что жидкость, выпитая во время приема пищи, снижает концентрацию желудочного сока.

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