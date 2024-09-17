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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Заставит вновь почувствовать себя ребёнком»: The Plucky Squire вышла в российском S...

«Заставит вновь почувствовать себя ребёнком»: The Plucky Squire вышла в российском S...

«Заставит вновь почувствовать себя ребёнком»: The Plucky Squire вышла в российском Steam и очаровала критиковКак и было обещано, 17 сентября состоялся релиз приключенческой игры The Plucky Squire («Отважный паж») от независимой студии All Possible Futures и издательства Devolver Digital.

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