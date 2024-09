«Заставит вновь почувствовать себя ребёнком»: The Plucky Squire вышла в российском S...

«Заставит вновь почувствовать себя ребёнком»: The Plucky Squire вышла в российском Steam и очаровала критиковКак и было обещано, 17 сентября состоялся релиз приключенческой игры The Plucky Squire («Отважный паж») от независимой студии All Possible Futures и издательства Devolver Digital.