Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Больше не киприот. Коломойский получил «подарок» на первую годовщину отсидки

Больше не киприот. Коломойский получил «подарок» на первую годовщину отсидки

Зигзаги меняющейся геополитической повестки и гадания на дальнобойные ракеты для Украины заслонили от внимания широкой публики один полузабытый уже сюжет украинской повестки – судьбу поверженного «паты Карло» нынешнего хозяина Банковой – бывшего олигарха Игоря Коломойского.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Да у него еще десяток паспортов есть, включая израильский, который точно не отберут - на его исторической родине таких подонков любят, сколько мразей укрылись в Израиле без перспективы выдачи!
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19 час.

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