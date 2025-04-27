Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 202 подписчика

Если Вы пялитесь на человека и он замечает, чтобы избавиться от неловкости, пошлите ему воздушный поцелуй. Пусть ему будет еще хуже

Если Вы пялитесь на человека и он замечает, чтобы избавиться от неловкости, пошлите ему воздушный поцелуй. Пусть ему будет еще хуже

Мне наверно сегодня ночью снилось что-то очень интересное, если я во сне наволочку с подушки снял. - Мама, одевай меня быстрее!- Вовочка, куда же ты так торопишься?- Меня в садике ждут друзья!- И что же вы там делаете?- Деремся! Советы домохозяйке: "Если вы хотите приготовить дрожжевое тесто, а дрожжей у вас нет, то ни хрена у вас не получится".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх