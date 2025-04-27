Если Вы пялитесь на человека и он замечает, чтобы избавиться от неловкости, пошлите ему воздушный поцелуй. Пусть ему будет еще хуже

Мне наверно сегодня ночью снилось что-то очень интересное, если я во сне наволочку с подушки снял. - Мама, одевай меня быстрее!- Вовочка, куда же ты так торопишься?- Меня в садике ждут друзья!- И что же вы там делаете?- Деремся! Советы домохозяйке: "Если вы хотите приготовить дрожжевое тесто, а дрожжей у вас нет, то ни хрена у вас не получится".