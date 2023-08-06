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Политолог Марков: на телевидении Украины анонсируют мощную атаку дронов на Москву 24 августа, в День независимости страны

Политолог Марков: на телевидении Украины анонсируют мощную атаку дронов на Москву 24 августа, в День независимости страны

На телевидении Украины анонсируют мощную атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву 24 августа, в День независимости бывшей советской республики.

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