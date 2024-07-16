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Петербургский дневник

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Володин спросил у россиян мнение о полном запрете электросамокатов

Володин спросил у россиян мнение о полном запрете электросамокатов

Большинство опрошенных это решение поддерживают Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поинтересовался мнением граждан страны о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам.

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