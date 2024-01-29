Экс-игрок Пономарев критично отнесся к новому нападающему "Спартака" Угальде

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев объяснил, почему скептически отнесся к новому трансферу столичного "Спартака" - нападающему Коста-Рики Манфреда Угальде, который перешел из нидерландского "Твенте".
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