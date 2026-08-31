Аксаков: инфляция в России вернется к 4% в 2027 году

В следующем году инфляция в России должна опуститься до 4%, заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
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