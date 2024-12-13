Упал, как секвойя: Папин отправил Харди в нокаут в третьем раунде

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Соглавный бой гала-шоу "Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия" 13 декабря – мастер спорта международного класса, действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC, боксер и кикбоксер Алексей Папин.
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