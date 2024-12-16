The National сообщило об атмосфере переговоров о военном присутствии РФ в Сирии

Переговорный процесс, в ходе которого власти Российской Федерации и обновлённое правительство Сирийской Арабской Республики решают, как следует поступить с расположенными на территории державы армейскими объектами, складывается в позитивном русле.
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