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Шольц посмотрел интервью Карлсона с Путиным и назвал его «нелепым»

Шольц посмотрел интервью Карлсона с Путиным и назвал его «нелепым»

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в США сообщил, что ознакомился с интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Конечно - &quot;нелепым&quot;... ( Это я о Шольце)... Никакой другой оценки и быть не могло... ВСЯ ЭТА ОБАНКРОТИВШАЯСЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЗАПАДНАЯ СВОРА НАЦЕЛИЛАСЬ НА ОЧЕРЕДНОЙ &quot;КРЕСТОВЫЙ ПОХОД&quot; за территориями, за крупной наживой, за полезными ископаемыми...а тут кто-то говорит о вековой принадлежности Крыма Российскому военно-морскому Флоту, о необходимости вести переговоры, об ОПАСНОСТИ УНИЧТОЖЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ, КОТОРАЯ УГРОЖАЕТ ВСЕМ... (какие-то совершенно &quot;нелепые&quot;, ничего не значащие аргументы... по сравнению с воображаемым триумфом нового &quot;Крестового Похода&quot;... Всё другое, кроме ДОБЫЧИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, фашиста ШОЛЬЦА не интересуют)...
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17 час.
Валентин Воробьев
Понятно же, ливерная колбаса не читая, посмотрел и дает свою. оценку.
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16 час.

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