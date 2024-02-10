Шольц посмотрел интервью Карлсона с Путиным и назвал его «нелепым»

Evgenija Palette

Конечно - "нелепым"... ( Это я о Шольце)... Никакой другой оценки и быть не могло... ВСЯ ЭТА ОБАНКРОТИВШАЯСЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЗАПАДНАЯ СВОРА НАЦЕЛИЛАСЬ НА ОЧЕРЕДНОЙ "КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" за территориями, за крупной наживой, за полезными ископаемыми...а тут кто-то говорит о вековой принадлежности Крыма Российскому военно-морскому Флоту, о необходимости вести переговоры, об ОПАСНОСТИ УНИЧТОЖЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ, КОТОРАЯ УГРОЖАЕТ ВСЕМ... (какие-то совершенно "нелепые", ничего не значащие аргументы... по сравнению с воображаемым триумфом нового "Крестового Похода"... Всё другое, кроме ДОБЫЧИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, фашиста ШОЛЬЦА не интересуют)...