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Происшествия

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В Ивановской области задержан мужчина, обвиняемый в убийстве несовершеннолетней, совершенном более 19 лет назад

В Ивановской области задержан мужчина, обвиняемый в убийстве несовершеннолетней, совершенном более 19 лет назад

Следственным управлением СК России по Ивановской области в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетней в 2007 году, задержан мужчина причастный к его совершению.

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