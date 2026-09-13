Воронежская область под жёлтым уровнем погодной опасности из-за ливней и тумана

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен из-за тумана, с 18:00 воскресенья до 06:00 понедельника. Также с 18:00 часов понедельника, 14 сентября до 06:00 часов среды, 16 сентября местами по региону ожидаются сильные осадки.