В Красноярске на Маерчака загорелась частная котельная

18 февраля по адресу Маерчака, 104 начался пожар. Как сообщает МЧС, горело производственное здание, огонь разошелся на площади 200 квадратных метров, была угроза распространения на соседние постройки, но этого удалось избежать.
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