Экологическая акция «Королевский своп» пройдёт в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Титулованные королевы Удмуртии обменяются нарядами для экономии ресурсов планеты. В пятницу, 18 октября, в Ижевске пройдёт экологическое благотворительное мероприятие «Королевский своп» (18+), сообщила организатор Анастасия Носкова.
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