Журналист Карлсон раскритиковал разницу в ценах между США и Россией Ирэн ОрлонскаяАмериканский журналист Такер Карлсон, находясь в Москве для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, заглянул в гипермаркет «Ашан».