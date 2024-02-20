Журналист Карлсон раскритиковал разницу в ценах между США и Россией Ирэн ОрлонскаяАмериканский журналист Такер Карлсон, находясь в Москве для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, заглянул в гипермаркет «Ашан».
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