Евродипломаты приняли участие в грузинском майдане. Каха Каладзе призвал не тянуть Грузию в украинскую пропасть

Главы внешнеполитических ведомств Исландии, Литвы и Эстонии, находящиеся в Грузии с рабочим визитом, приняли участие в митинге против закона об иноагентах в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента.
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