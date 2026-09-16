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Царьград

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"Ахмедик, мама тебе невесту нашла": Семья мигрантов заманивала домой москвичку с ребёнком

"Ахмедик, мама тебе невесту нашла": Семья мигрантов заманивала домой москвичку с ребёнком

Жительница Москвы попала в странную ситуацию, гуляя с дочкой. Семья мигрантов заманивала её к себе домой со словами "Ахмедик, солнышко, мама тебе невесту нашла".

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