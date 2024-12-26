Война, роботы и новая спутница в тизер-трейлере второго сезона «Доктора Кто»Накануне BBC и Disney показали рождественский выпуск «Доктора Кто», а следом выпустили тизер-трейлер второго сезона сериала, который будет весьма богатым на события в пространстве и времени.