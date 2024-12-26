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Война, роботы и новая спутница в тизер-трейлере второго сезона «Доктора Кто»...

Война, роботы и новая спутница в тизер-трейлере второго сезона «Доктора Кто»...

Война, роботы и новая спутница в тизер-трейлере второго сезона «Доктора Кто»Накануне BBC и Disney показали рождественский выпуск «Доктора Кто», а следом выпустили тизер-трейлер второго сезона сериала, который будет весьма богатым на события в пространстве и времени.

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