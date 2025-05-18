Правоцентристская коалиция предварительно выигрывает выборы в Португалии

После обработки 70,86% бюллетеней с прошедших в Португалии досрочных парламентских выборах лидирует правоцентристская коалиция «Демократический альянс» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Луишем Монтенегру, 18 мая сообщило министерство внутренней администрации страны.
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