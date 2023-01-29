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Гришин о 2:3 от «Куньлуня»: «Спартаку» тяжело даются голы. Хотим забивать мусорные, но не удается»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча с «Куньлунем» (2:3 ОТ). «Тяжело нам даются голы. В прошлой игре не забили, сегодня тоже два периода никак не могли забить.

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