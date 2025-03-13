В Германии сообщили о планах США и России купить «Северные потоки»

США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок энергоносителей из РФ в Европу после окончания украинского конфликта.
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