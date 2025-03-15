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17-летняя россиянка Андреева обыграла вторую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA

17-летняя россиянка Андреева обыграла вторую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA

17-летняя россиянка Андреева обыграла Швентек и вышла в финал турнира WTA Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Польши Игу Швентек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в в Индиан-Уэллсе (США).

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