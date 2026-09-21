"Справедливая Россия" считает прошедшие выборы в ГД легитимными

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" считает прошедшие выборы в Госдуму легитимными, основания для обжалования могут быть разовыми, они не подвергают сомнению сам процесс волеизъявления.
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