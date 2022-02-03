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В Китае начинается зимняя Олимпиада. Эксперты прогнозируют для России 30 медалей

В Китае начинается зимняя Олимпиада. Эксперты прогнозируют для России 30 медалей

Кто из российских спортсменов претендует на медали зимних Олимпийских игр и какие замены уже произошли в составе из-за коронавируса?В 15 часов по московскому времени, 4 февраля на Национальном стадионе Пекина стартует церемония открытия Белых Игр.

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