В Китае начинается зимняя Олимпиада. Эксперты прогнозируют для России 30 медалей

Кто из российских спортсменов претендует на медали зимних Олимпийских игр и какие замены уже произошли в составе из-за коронавируса?В 15 часов по московскому времени, 4 февраля на Национальном стадионе Пекина стартует церемония открытия Белых Игр.
Кто из российских спортсменов претендует на медали зимних Олимпийских игр и какие замены уже произошли в составе из-за коронавируса?В 15 часов по московскому времени, 4 февраля на Национальном стадионе Пекина стартует церемония открытия Белых Игр.
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