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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис про Fan ID на матчах Кубка: «Негодяи зарезают футбол, делают все против болельщиков. Сейчас мне в аэропорту проще пройти, чем на футбол по телефону»

Андрей Канчельскис возмущен введением системы идентификации болельщиков на матчах FONBET Кубка России.

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