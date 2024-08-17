ФСБ приговорили двух полковников за взятки от католических священников

Офицеры заставили священников заплатить почти ₽20 млн за покровительство в судах и госведомствах. Подсудимые вину признали, но просили смягчить обвинение, утверждая, что влиять на чиновников и судей не моглиФото: Sean Gallup / Getty Images Двух бывших сотрудников ФСБ Евгения Лобанова и Дениса Карманова приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере, второго также осудили за незаконный оборот оружия и боеприпасов.