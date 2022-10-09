Грызня в Европе за ресурсы началась

Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы Автор – Ольга Самофалова Польша обвиняет Германию в эгоизме за то, что та хочет помочь своей промышленности закупать газ в условиях крупнейшего со Второй мировой войны энергетического кризиса.