В Тамбове у иностранного студента изъяли более 450 граммов наркотиков

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего иностранного гражданина, который обвиняется в совершении 10 преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.