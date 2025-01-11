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Новости Тамбова

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В Тамбове у иностранного студента изъяли более 450 граммов наркотиков

В Тамбове у иностранного студента изъяли более 450 граммов наркотиков

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего иностранного гражданина, который обвиняется в совершении 10 преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

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