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Угроза паралича, беременность до свадьбы и шесть лет тайны: скрытые драмы в жизни Анны Снаткиной

Угроза паралича, беременность до свадьбы и шесть лет тайны: скрытые драмы в жизни Анны Снаткиной

Сегодня Анна Снаткина ассоциируется у зрителей с абсолютным благополучием: востребованная профессия, крепкий брак с шоуменом Виктором Васильевым и долгожданное материнство.

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