ОПЕК+ сохранила квоты на нефть: Казахстан добудет 1,628 млн баррелей

Восемь участников соглашения ОПЕК+, включая Казахстан, Россию и Саудовскую Аравию, продлили действующие добровольные ограничения нефтедобычи ещё на месяц; для Казахстана объём производства в ноябре установлен на уровне 1,628 млн баррелей в сутки.