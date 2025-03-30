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Свежие комментарии

  • vik mysak
    самое обидное, что к таким праздником учреждения будь то культура, образование, здравоохранение, получают квоту. Напр...Вы издеваетесь?! ...
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    Взрослым дебильным недоумкам поделом раков кормить а вот детей жалко.Как заманивали на...
  • Walery
    Что делают такие национальности в Петербурге?  Ладно, не можете отправить их на их родины... но на 101 километр разве...«Фурии хиджабы по...
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