В Калининграде открыли выставку бивней и костей животных мамонтовой фауны

Выставку «Бивни и клыки» представили Музей Мирового океана и Ханты-Мансийский музей природы и человека 5 июня в выставочном центре «Пакгауз» на Набережной исторического флота в Калининграде, сообщает пресс-служба Музея Мирового океана в соцсети «ВКонтакте».
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