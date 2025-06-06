В Калининграде открыли выставку бивней и костей животных мамонтовой фауны

Выставку «Бивни и клыки» представили Музей Мирового океана и Ханты-Мансийский музей природы и человека 5 июня в выставочном центре «Пакгауз» на Набережной исторического флота в Калининграде, сообщает пресс-служба Музея Мирового океана в соцсети «ВКонтакте».