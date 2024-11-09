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Мода и Шоу-бизнес

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Шуфутинский прокомментировал избрание Трампа президентом США

Шуфутинский прокомментировал избрание Трампа президентом США

Михаил Шуфутинский был гостем на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого. Певец признался, что если бы он участвовал в тотализаторе на победителя выборов в США, как это часто делают американцы, то потерял бы деньги.

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