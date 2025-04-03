В Екатеринбурге 91-летний ветеран пришел на митинг. Фото

В Военном комиссариате Чкаловского района Екатеринбурга состоялась торжественная отправка гуманитарного груза для военнослужащих Центрального военного округа, школ и детских садов Донбасса и Запорожской области.
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