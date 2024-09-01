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Мать детей Дурова обвинила его в блокировках карт из-за отказа переехать в ОАЭ

Мать детей Дурова обвинила его в блокировках карт из-за отказа переехать в ОАЭ

Ирина Болгар, которая называет себя матерью трех детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявила, что предприниматель заблокировал карты для необходимых семье расходов из-за того, что она отказалась переехать в ОАЭ.

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