Мать детей Дурова обвинила его в блокировках карт из-за отказа переехать в ОАЭ

Ирина Болгар, которая называет себя матерью трех детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявила, что предприниматель заблокировал карты для необходимых семье расходов из-за того, что она отказалась переехать в ОАЭ.
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