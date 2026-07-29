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Захарова назвала адовым лицемерием проведение фестиваля в Юрмале

Захарова назвала адовым лицемерием проведение фестиваля в Юрмале

Проведение музыкального фестиваля латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале является «адовым лицемерием», а его организаторы продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.

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