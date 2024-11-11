Сотрудники полиции Адыгеи оказали помощь водителю с Кубани, самочувствие которого резко ухудшилось в пути

В Республике Адыгея инспекторы ДПС отдельного специализированного взвода Госавтоинспекции регионального МВД старший лейтенант полиции Аскер Натаов и лейтенант полиции Артем Потапов несли службу вблизи аула Понежукай в Теучежском районе, когда рядом с ними остановился автомобиль иностранного производства.