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Новая индексация пенсий коснется миллионов россиян: выплаты повысят задним числом

Новая индексация пенсий коснется миллионов россиян: выплаты повысят задним числом

Похоже, для пенсионеров настали благодатные времена. Буквально месяца не проходит, чтобы власти не объявляли об очередной индексации пенсионных выплат.

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