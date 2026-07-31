Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

До начала холодов: специалист объяснила, почему важно отрегулировать окна перед отопительным сезоном

До начала холодов: специалист объяснила, почему важно отрегулировать окна перед отопительным сезоном

Готовить жилье к холодам следует начинать уже в августе, пока сохраняется теплая погода. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт в сфере ЖКХ Оксана Егорова, это лучшее время для проверки окон, радиаторов и вентиляции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии