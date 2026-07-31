До начала холодов: специалист объяснила, почему важно отрегулировать окна перед отопительным сезоном

Готовить жилье к холодам следует начинать уже в августе, пока сохраняется теплая погода. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт в сфере ЖКХ Оксана Егорова, это лучшее время для проверки окон, радиаторов и вентиляции.