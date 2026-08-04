Новости Китая -...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Китая - всё о бизнесе КНР

7 подписчиков

Программа обмена техники в Китае: субсидии до 1500 юаней на устройство

Программа обмена техники в Китае: субсидии до 1500 юаней на устройство

Летний сезон 2026 года в Китае ознаменовался масштабным сдвигом в потребительском поведении: целевая программа обмена старой бытовой техники (trade-in) в сочетании с ранними аномальными жарой ускорила замену устаревших приборов на интеллектуальные и энергоэффективные модели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии