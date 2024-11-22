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В Минюсте России захотели обновить гардероб заключенных и арестованных

В Минюсте России захотели обновить гардероб заключенных и арестованных

В России заключенным и арестованным обновят гардероб. Проект приказа Минюста об изменении регламента одежды заключенных и лиц, находящихся в СИЗО, опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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