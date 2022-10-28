О мерах налоговой поддержки мобилизованных граждан можно узнать на новой промостранице

На сайте ФНС России запущена промостраница (https://www.nalog.gov.ru/rn77/mobilization/) , где подробно описано, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан, собщает ИА UssurMedia.
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
Свежие комментарии