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О мерах налоговой поддержки мобилизованных граждан можно узнать на новой промостранице

О мерах налоговой поддержки мобилизованных граждан можно узнать на новой промостранице

На сайте ФНС России запущена промостраница (https://www.nalog.gov.ru/rn77/mobilization/) , где подробно описано, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан, собщает ИА UssurMedia.

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