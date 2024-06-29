Окаменелость неандертальского ребенка с синдромом Дауна намекает на сострадание

Неандертальский ребенок с синдромом Дауна дожил по крайней мере до шести лет, согласно новому исследованию, результаты которого намекают на сострадательный уход среди вымерших, архаичных человеческих видов, сообщает «Тhe guardian».
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