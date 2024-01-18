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Закон, порядок, государство

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Лыжня с бесплатным прокатом в Каймановке проработает до середины февраля

Лыжня с бесплатным прокатом в Каймановке проработает до середины февраля

Более 1,5 тысяч жителей Уссурийска опробовали "Лыжню здоровья" в Каймановке за месяц работы. Популярное место активного отдыха будет принимать посетителей до конца первой декады февраля, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию УГО.

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