Лыжня с бесплатным прокатом в Каймановке проработает до середины февраля

Более 1,5 тысяч жителей Уссурийска опробовали "Лыжню здоровья" в Каймановке за месяц работы. Популярное место активного отдыха будет принимать посетителей до конца первой декады февраля, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию УГО.